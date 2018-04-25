Дискуссии по Сирии переходят на новый уровень

Второй день конференции по Сирии: дискуссии переходят на новый уровень

Второй день международной конференции по Сирии Брюсселе официально именуется организаторами "министерским": если во вторник дискуссии в основном проходили между представителями ЕС ООН и неправительственных структур по гуманитарным вопросам, то в среду на форум съедутся политики, представляющие ряд ключевых государств на международной арене и в регионе.

По-прежнему остается интригой, кто приедет на донорскую конференцию от США Ирана . Формально на конференцию приглашены 85 государств и международных организаций.

Техническая подготовка

Первый день конференции был посвящен обсуждению гуманитарных и региональных вопросов с участием представителей неправительственных организаций, гражданского общества и ООН. Выработанные на панельных дискуссиях рекомендации будут представлены участникам второго дня переговоров.

Еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес заявил, что гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается, в помощи нуждаются свыше 13 миллионов человек, половина которых — дети. Он призвал все стороны сирийского конфликта соблюдать международное гуманитарное право и не препятствовать работе представителей организаций, оказывающих помощь мирному населению.

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сообщил, что ООН почти исчерпала ресурсы для оказания помощи нуждающимся в Сирии, и в текущем году требуется собрать на эти цели около 3,5 миллиарда долларов.

По информации, предоставленной организаторами конференции, суммарный объем помощи, оказанной ЕС с 2011 года на гуманитарные цели, а также на задачи по стабилизации в Сирии, составил почти 1,13 миллиарда евро. Отдельной статьей значатся ассигнования на поддержку "сирийских правозащитных организаций в разных сферах" — свыше 16 миллионов евро. В прошлом году объем гуманитарной помощи составил 280 миллионов евро, еще 148 миллионов зарезервированы на этот год.

Министерский задел

Главным событием первого дня конференции с точки зрения политической повестки стала встреча спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини с приглашенными на конференцию представителями "гражданского общества Сирии", которые, по словам Могерини, демонстрируют миру пример тем, что пытаются искать точки соприкосновения для диалога.

На брифинге по итогам этой встречи Могерини заявила, что Сирия "не шахматная доска и не геополитическая игра", и сирийский народ должен сам решать вопрос о будущем своей страны. Она предостерегла от риска еще большего распространения военной эскалации и призвала найти политическое решение кризиса под эгидой ООН.

Могерини напомнила, что два месяца назад направила письмо трем странам-гарантам астанинского процесса, в котором "напомнила им" об ответственности за реализацию решений в сфере стабилизации обстановки в Сирии. Признав, что астанинский процесс вселил некоторую надежду на возможность успокоения ситуации с военной точки зрения, она призвала РФ, Иран и Турцию обеспечить устойчивое перемирие, добавив, что намерена поднять в среду вопрос о гуманитарном доступе в Сирии.

По ее словам, активная военная деятельность не открывает путь к политическому решению, но затрудняет его.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, со своей стороны, выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в сирийском Идлибе, который, по его словам, не должен превратиться в новый Алеппо, а также призвал снизить градус риторики по Сирии, чтобы появилась возможность вновь начать диалог для поиска политического решения.

В среду запланированы сессии по региональным и политическим аспектам сирийского кризиса, экономическому восстановлению региона, проблемам "гуманитарной защиты внутри Сирии". По итогам конференции будет сделано заявление.