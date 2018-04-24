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Трамп пошутил о перхоти Макрона
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Трамп пошутил о перхоти Макрона 

Рамблер 1 час назад
Президент США Дональд Трамп заявил об особенных отношениях с главой Франции Эммануэлем Макроном и в качестве подтверждения своих слов стряхнул перхоть с плеча французского лидера. Об этом сообщает RT.
«Все говорят, какие у нас отличные отношения, и это правда. Это не фейковые новости. Действительно, это не фейковые новости. Это большая честь, что ты здесь. Кстати, я стряхну этот небольшой кусочек перхоти, этот маленький кусочек», — посмеиваясь, сказал Трамп.
Президент США также назвал Макрона «совершенным».
«Нам нужно сделать его совершенным. Он совершенен. Итак, это действительно большая честь быть с тобой, ты особенный друг. Спасибо», — заявил Трамп.
>> Трамп и Макрон «посадили» дуб
Президент Франции Эммануэль Макрон встречается с Дональдом Трампом в Белом Доме. При встрече Трамп расцеловал своего коллегу в обе щеки.
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