Трамп пошутил о перхоти Макрона

«Все говорят, какие у нас отличные отношения, и это правда. Это не фейковые новости. Действительно, это не фейковые новости. Это большая честь, что ты здесь. Кстати, я стряхну этот небольшой кусочек перхоти, этот маленький кусочек», — посмеиваясь, сказал Трамп.

Президент США также назвал Макрона «совершенным».

«Нам нужно сделать его совершенным. Он совершенен. Итак, это действительно большая честь быть с тобой, ты особенный друг. Спасибо», — заявил Трамп.

Президент Франции Эммануэль Макрон встречается с Дональдом Трампом в Белом Доме. При встрече Трамп расцеловал своего коллегу в обе щеки.