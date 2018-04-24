«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»

На фоне массовых протестов в Армении растет напряжение на линии соприкосновения в Карабахе. Стороны конфликта обмениваются взаимными обвинениями в провокациях, хотя и сохраняют настрой на мирные переговоры. Как может развиваться ситуация в Нагорном Карабахе после отставки премьер-министра Армении Сержа Саргсяна , разбиралась «Газета.Ru»

Протесты в Армении совпали с ростом напряженности на линии соприкосновения в Карабахе. На протяжении последних нескольких дней Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявляет, что Азербайджан стягивает к линии соприкосновения военную технику. Каждое из сообщений сопровождается видеозаписями, на которых запечатлено движение живой силы и техники.

«Такие действия были ожидаемы и полностью умещаются в тактику, взятую на вооружение военно-политическим руководством Баку», — говорится в одном из сообщений карабахского Минобороны.

В ответ Баку обвиняет Ереван в нарушении режима прекращения огня, а публикуемые в армянских СМИ видео скопления военной техники называет провокацией.

«Серьезно обеспокоенный массовыми волнениями в стране военно-политический режим Армении, распространяя подобные сообщения, продолжает держать армянский народ в состоянии страха», — заявляют в Минобороны Азербайджана.

После отставки премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и его правительства МИД Азербайджана заявил, что в Баку готовы «продолжить переговоры со здравомыслящими политическими силами в Армении для скорейшего разрешения нагорно-карабахского конфликта мирным путем».

«У азербайджанцев настолько большое военно-техническое превосходство, что соблазн протестировать его есть всегда. И при обострении внутриполитической обстановки в Армении вероятность того, что Баку не устоит перед этим соблазном, повышается, — рассуждает эксперт. — По предыдущим инцидентам известно, что Азербайджан активизировал свои военные приготовления именно в моменты внутриполитических кризисов в Армении».

Макиенко напомнил о последнем случае крупных протестов в Армении — «электромайдане». Тогда жители Республики массово вышли на улицы из-за существенного повышения тарифов на электроэнергию. Протесты, начавшиеся 17 июня 2015 года, закончились лишь к концу сентября.

Пока внимание властей Армении было сосредоточено на внутренних проблемах, министерство обороны Азербайджана в августе 2015 года опубликовало подписанное министром обороны Закиром Гасановым обращение, которое начиналось со слов «Весь личный состав Вооруженных сил живет мыслями о мести и победе, готов и способен выполнить свой святой долг по освобождению наших оккупированных земель». Чуть ниже пояснялось: настал момент вернуть под контроль Баку те города и села, что ныне контролируются непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

После этого обмен воинственными заявлениями со стороны министерств обороны Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха только усиливался. В конце сентября того же года по армянским позициям впервые с момента подписания перемирия в 1994 году был открыт огонь из артиллерийских систем: РСЗО, 122-миллиметровых гаубиц Д-30, минометов. Также применялись гранатометы и стрелковое оружие. Через несколько месяцев, в начале апреля 2016 года, конфликт дошел до вооруженных столкновений на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, которые стали известны как «Четырехдневная война».

Двустороннее соглашение о прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения карабахских и азербайджанских военных сил было достигнуто 5 апреля 2016 года в ходе встречи начальников генштабов Армении и Азербайджана в Москве

С другой стороны, по словам эксперта, наличие подобных прецедентов не означает, что схожие сценарии вновь будут реализованы в нынешней ситуации.

В разговоре с «Газетой.Ru» член Комитета по международным отношениям парламента (Мелли Меджлиса) Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что в ближайшее время эскалации конфликта ждать не стоит.

«Я не думаю, что сейчас, на фоне тех событий в Армении, Азербайджан будет искусственно нагнетать напряженность на линиях соприкосновения», — отмечает азербайджанский парламентарий.

По словам Мусабекова, в Баку понимают сложность обстановки в Армении и признают необходимость появления в Ереване правительства, которое будет способно возобновить переговоры по карабахскому конфликту.

«Мы понимаем ситуацию. Кто с их стороны будет вести переговоры как министр иностранных дел, как министр обороны? Сейчас в Армении безвластие.

Какой-то промежуток времени для прояснения ситуации Азербайджан будет проявлять сдержанность. Но бесконечно Азербайджан ждать не будет», — говорит депутат.

«Вариант, при котором Армения будет аппелировать к тому что у них пока какой-то переходный период, нет твердого правительства, которое может участвовать в переговорах и взять на себя ответственность за компромиссный мир, неприемлем. — говорит Мусабеков. — Речь идет о том, что в течении короткого времени со стороны Армении должен появиться человек, который будет вести переговоры, а не тянуть время. Если этого не произойдет, я полагаю, что не позже чем во второй половине лета, осенью, ситуация [на линии соприкосновения] может опять перейти к негативному военному сценарию».

«Если кто-то думает, что можно воспользоваться этой ситуацией и на волне того, что они там в Армении демократическую революцию делают, Азербайджан должен сидеть и мириться с бесконечной оккупацией своих территорий, они глубоко ошибаются. Этого не будет», — заявил Мусабеков.

Также актуальным остается вопрос, что станет с протестным движением в Армении, в случае перехода конфликта в горячую стадию.