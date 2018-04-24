Могерини предупредила о риске эскалации в Сирии

Могерини предупредила о риске эскалации ситуации в Сирии

"Сирия — не геополитическая игра", — сказала она на совместной со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой пресс-конференции в Брюсселе, где проходит международный форум по поддержке САР.

По ее словам, только сирийцы должны определять будущее своей страны. Она также предостерегла от риска дальнейшего "расползания военной эскалации", которая может только усилиться.