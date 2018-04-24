Филиппины извинились за спасение женщин из рабства

Филиппины принесли официальные извинения Кувейту после того, как оттуда вывезли несколько филиппинских домработниц. Об этом сообщает Reuters.

«Мы приносим извинения за инциденты, которые Кувейт расценивает как вмешательство в свои внутренние дела», — сказал представитель МИД Филиппин Алан Питер Каэтано.

По его словам, посольство было вынуждено помочь гражданкам покинуть страну, так это были вопросы жизни и смерти.

Каэтано отметил, что сейчас в реабилитационном центре при дипмиссии находятся 600 рабочих мигрантов. Из них более 120 пришлось спасать от их работодателей, так они опасались за свою жизнь.

«Мы уважаем законы Кувейта, но благосостояние филиппинцев, работающих за рубежом также очень важно», — добавил он.

Ранее Кувейт выступил с протестом и потребовал у Манилы объяснений из-за вывоза из страны филиппинских домработниц, жаловавшихся на жестокое обращение работодателей. Тогда диппредставительство опубликовало в сети видеозаписи, на которых показано, как филиппинки сбегают из домов своих работодателей. Кувейт посчитал ролики оскорбительными и вредящими отношениям двух стран, сообщало The Straits Times.