Трамп и Макрон «посадили» дуб на лужайке у Белого дома

Лидеры двух стран вместе вышли из Белого дома и направились к уже посаженному в землю молодому европейскому скальному дубу. Президенты взяли у помощников лопаты и символически бросили несколько горстей земли к стволу дерева. Первые леди не стали помогать мужьям и просто наблюдали за их работой. После этого Трамп и Макрон вместе с женами позировали у саженца, высота которого составляет около 1,5 метра, его возраст — 5-10 лет.

Макрон и его супруга Брижит во время своего первого официального визита в США преподнесли Трампу молодой дуб с севера Франции как "символ долгосрочных отношений". Как подметили журналисты, на дереве не было листьев, почки только начали набухать. Американские специалисты, как указали в пресс-службе главы Белого дома, провели "тщательный осмотр" дуба и не нашли никаких проблем.

Как пояснили в Белом доме, посадка дерева является давней традицией для французских политиков. Так, премьер-министры Франции обычно сажают деревья в саду своей парижской резиденции — Матиньонском дворце. Нынешний глава правительства Эдуар Филипп выбрал для этой цели в 2017 году яблоню.

Европейский скальный дуб может вырастать до 40 метров. Саженец Макрон привез из леса Белло, недалеко от французской реки Марна, где в июне 1918 года битва между германской армией и французами, американцами и британцами. По данным Белого дома, в результате сражения погибли свыше 9 тыс. граждан Соединенных Штатов.