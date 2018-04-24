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СМИ рассказали о «нефтяной мести» Трампа
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СМИ рассказали о «нефтяной мести» Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
По мере того, как ОПЕК пожинает плоды от своих усилий по сбалансированию нефтяного рынка, производители США наводняют Европу рекордным количеством нефти, пишет Reuters, называя это «местью» американского президента Дональда Трампа.
Россия и страны ОПЕК в прошлом году сократили объемы добычи нефти на 1,8 млн баррелей в день, что позволило значительно повысить цены на нефть Brent. Однако относительно высокие цены на черное золото в сочетании с ростом добычи в США затрудняют продажу российских, нигерийских и других марок нефти в Европе, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров.
«Американская нефть присутствует везде», — сообщил трейдер, который регулярно покупает нефть из России и Каспийского моря, а недавно начал приобретать нефть в США.
По его словам, это ставит местные марки под серьезное давление.
В этом году добыча нефти в США составит 10,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с добычей черного золота крупнейшими производителями в России и Саудовской Аравии. В апреле же поставки США в Европу достигли рекордного уровня в 550 тыс. баррелей в сутки. За январь-апрель поставки США выросли в четыре раза.
Источники считают, что потоки американской нефти в Европу будут только расти. В прошлом году доля нефти США в Европе составила 7%, а в этом выросла уже до 12%. Главным образом поставки нефти идут в Великобританию, Италию и Нидерланды.
Прибыль американских поставщиков — это то, что приветствует президент США Дональд Трамп, который в пятницу обвинил ОПЕК в «искусственном» повышении цен на нефть, пишет Reuters.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в ответ на это заявил, что мировые цены на нефть определяет рынок, а не ОПЕК.
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