СМИ рассказали о «нефтяной мести» Трампа

По мере того, как ОПЕК пожинает плоды от своих усилий по сбалансированию нефтяного рынка, производители США наводняют Европу рекордным количеством нефти, пишет Reuters , называя это «местью» американского президента Дональда Трампа

Россия и страны ОПЕК в прошлом году сократили объемы добычи нефти на 1,8 млн баррелей в день, что позволило значительно повысить цены на нефть Brent. Однако относительно высокие цены на черное золото в сочетании с ростом добычи в США затрудняют продажу российских, нигерийских и других марок нефти в Европе, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров.

«Американская нефть присутствует везде», — сообщил трейдер, который регулярно покупает нефть из России и Каспийского моря, а недавно начал приобретать нефть в США.

По его словам, это ставит местные марки под серьезное давление.

В этом году добыча нефти в США составит 10,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с добычей черного золота крупнейшими производителями в России и Саудовской Аравии . В апреле же поставки США в Европу достигли рекордного уровня в 550 тыс. баррелей в сутки. За январь-апрель поставки США выросли в четыре раза.

Италию и Нидерланды. Источники считают, что потоки американской нефти в Европу будут только расти. В прошлом году доля нефти США в Европе составила 7%, а в этом выросла уже до 12%. Главным образом поставки нефти идут в Великобританию

Прибыль американских поставщиков — это то, что приветствует президент США Дональд Трамп, который в пятницу обвинил ОПЕК в «искусственном» повышении цен на нефть, пишет Reuters.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в ответ на это заявил, что мировые цены на нефть определяет рынок, а не ОПЕК.