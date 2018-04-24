Армения может уйти от России

Уход Сержа Саргсяна с поста премьер-министра Армении вряд ли что-то поменяет в экономических взаимоотношениях республики с Россией , считают эксперты. У страны есть соглашения о сотрудничестве и с Европейским и с Евразийским союзом , при этом последний является значимым кредитором и торговым партнером для Армении. Но, если оппозиция возьмет власть и захочет набрать политических бонусов, то Ереван может отказаться от союза с Россией.

Серж Саргсян ушел в отставку с поста премьер-министра Армении на фоне массовых акций протеста.

«Дорогие соотечественники, я обращаюсь ко всем гражданам Республики Армения … Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. (Лидер акции протеста. — «Газета.Ru») Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я покидаю пост премьер-министра страны», — говорится в обращении Саргсяна.

Должность главы правительства он занял несколько дней назад, а до этого с 2008 года был президентом страны. Оппозиция считает, что он нарушил свое обещание не занимать премьерское кресло после изменения формы правления с президентской на парламентскую республику.

Российские официальные лица крайне осторожно комментируют события, происходящие в Ереване. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сказало, что все происходящее — это внутреннее дело суверенного государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал последние события «исключительно внутренним делом Армении».

«Армения — это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются самые тесные отношения, Армения — это участник ЕврАзЭс. Поэтому, конечно, для нас чрезвычайно важна эта страна, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — цитирует его РИА «Новости».

Армения экспортировала в другие страны Союза товаров на $555,2 млн Главная статья экспорта — крепкие спиртные напитки, на них пришлась треть от указанной суммы. Почти весь армянский коньяк ушел в Россию, которая закупила его на $177,1 млн При этом, ЕАЭС занимает в общем армянском экспорте ($2,242 млрд) всего около четверти. Остальное приходится на ЕС и других торговых партнеров.

В структуре экспорта Армении за пределы ЕАЭС наибольший удельный вес занимают минеральные продукты, в первую очередь металлические руды, а также металлы и изделия из них.

Основной импорт также идет не из России и других союзников. На них приходится $1,3 млрд из $4,182 млрд Причем почти все это ($1,262 млрд) поставки российских энергоносителей и других товаров. Импорт в целом вырос в 2017 году на 27,8%, экспорт увеличился на 25,2%.

Во многом именно поэтому Армения имеет не только союзные отношения с Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, но и подписала с Евросоюзом «Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве». Серж Саргсян последовательно и довольно успешно реализовывал стратегию дружбы и с Москвой , и с Брюсселем

Экономическая ситуация в Армении неплохая. По итогам 2017 года ВВП страны увеличился на 6,7%, а прирост показателя экономической активности, рассчитываемого Национальной статистической службой республики, составил 7,7%. Но, как и у многих бывших соцстран, у Армении есть большая проблема — безработица.

Уровень безработицы, по данным статслужбы, в среднем за прошлый год составила 17,8%. И это даже при том. Что значительная часть трудоспособного населения работает за границей. В России только за первый квартал этого года на миграционный учет было поставлено 125,9 тысяч граждан Армении. По итогам прошлого года таковых набралось 657,6 тысяч, причем около трети из них (232,2 тыс.) официально приехало в РФ на работу.

Председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов не считает, что что-то может кардинально измениться в российско-армянских отношениях с уходом Сержа Саргсяна. Дело не в экономике, а в том, что Россия выступает гарантом безопасности республики.

«Армении просто некуда деваться. Дело не в ЕАЭС, самое главное здесь — это гарантия безопасности, которую Россия дает Армении. с одной стороны — Турция, с другой — Азербайджан, ситуация в Нагорном Карабахе сейчас очень напряженная. Любые политики, которые придут на смену Саргсяну, в первую очередь реалисты, а на первое место в стране ставят гарантии безопасности, которые сейчас напрямую зависят от России», — объясняет он.

До какой-то степени может измениться направление экономической риторики, но не в ущерб России. В Армении прекрасно понимают, что Евросоюз, НАТО вмешиваться в их ситуацию не будут, полагает эксперт.

При этом он отметил, что Россия в последнее время серьезно смягчила подход: в 2013 году, когда Ереван собирался подписать соглашение об ассоциации с ЕС, РФ явно выражала свое недовольство и Армения все усвоила. Соглашение было серьезно переработано и теперь не противоречит членству в ЕАЭС. У России стал более гибкий подход, и в прошлом году документ был подписан.

В свою очередь аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов говорит, что опросы общественного мнения показывают, что число сторонников членства Армении в ЕАЭС сократились с примерно 67% в 2013 году до нынешних 40-46%.

«Если оппозиция возьмет власть, то решение выйти из ЕАЭС могло бы помочь им набрать политические очки в глазах избирателей», — считает аналитик.

Для экономики Армении это принесет скорее негативные последствия. В целом Армения в рамках ЕАЭС выступала как нетто-импортер, у нее не было возможности предложить достаточный объем товаров на экспорт, но само объединение в этом не виновато, виноват слабый экономический рост, низкая производительность труда и уровень жизни, которые сейчас и приводят к тому, что набирает популярность оппозиция, подчеркивает Антонов.