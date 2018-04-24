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Украина запретила въезд вице-мэру Линца из-за Крыма
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Украина запретила въезд вице-мэру Линца из-за Крыма 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Киев внес вице-мэра города Линц (федеральная земля Верхняя Австрия) Детлефа Виммера в список лиц, которым запрещен въезд на Украину. Об этом сообщила во вторник австрийская газета Neues Volksblatt со ссылкой на украинского посла в Австрии Александра Щербу.
"Виммер был внесен в список невъездных лиц, и я ему об этом сообщил", — сказал Щерба и добавил, что такое решение было принято из-за посещения австрийским политиком российского полуострова Крым. Украинский дипломат также отметил, что в этом списке есть и другие австрийские политики.
Как отмечает издание, присутствие в запрещенном списке ограничивает возможность Виммера осуществлять его профессиональную деятельность в части программы партнерства между городами. Виммер отвечает в городском магистрате за партнерство городов, и одним из городов-побратимов Линца выступает украинское Запорожье. Там в ближайшем будущем должен пройти международный конгресс, в котором должны принимать участие представители Линца. "Виммер не сможет принять в нем участие", — подчеркнул посол.
В свою очередь сам вице-мэр Линца заметил, что "украинское правительство совершает самострел, ограничивая партнерство городов". "Таким образом у нас будет больше ресурсов направлено на другие кооперации, к примеру, с Россией и Китаем", — заметил Виммер.
Детлеф Виммер принимал участие в четвертом Ялтинском международном экономическом форуме 19-21 апреля. 6-7 ноября 2017 года австрийский политик вместе с другими европейскими представителями участвовал в III Международной конференции "Крым в современном международном контексте" в Ялте. Тогда Виммер вместе с депутатом австрийского парламента Хансом— Йоргом Йеневайном рассказал корреспонденту ТАСС перед визитом, что успешное будущее возможно только на основе тесного сотрудничества Центральной Европы и Восточной Европы, поэтому они всегда предпринимают всевозможные шаги для развития сотрудничества и отмены санкций против России.
По их словам, стало фактом, что "большинство жителей Крыма захотели стать частью России, и сегодня даже критики воссоединения Крыма с Россией не могут это опровергнуть". "Мы настоятельно рекомендуем всем политикам Европейского союза, особенно тем, кто голосует за санкции, самим ознакомиться с ситуацией [в Крыму], а не просто верить всему, что утверждают критики России", — отмечали оба политика в беседе с корреспондентом ТАСС.
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