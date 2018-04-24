В Брюсселе откроется конференция доноров Сирии

ЕС при содействии ООН проведет в Брюсселе во вторник и среду вторую международную донорскую конференцию по Сирии , заявленную как возможность возобновить, на фоне военной эскалации вокруг этой страны, усилия по политическому урегулированию и активизировать гуманитарное содействие.

Россию, Турцию и Главной интригой встречи пока остается окончательный состав ее участников: формально приглашены 85 государств и международных организаций, но до сих пор список официально полностью не оглашен. Известно, что на разных уровнях на конференции все-таки будут представлены ключевые международные и региональные игроки, включая США Иран , подтверждено и участие спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры. Ожидается, что уровень представительности делегаций станет понятен только в среду, когда запланированы основные мероприятия конференции.

Организаторы международной встречи, планировавшейся на министерском уровне с акцентом на гуманитарные проблемы Сирии и региона, ставят перед собой задачу заручиться обещаниями доноров выделить на эти нужды не менее 6 миллиардов долларов, как было в 2017 году. При этом ЕС заявляет, что не намерен сотрудничать с властями Сирии при распределении помощи и не приглашает официальных представителей Дамаска на эти переговоры.

В центре бури

Конференция по поддержке Сирии анонсировалась Евросоюзом еще задолго до эскалации в регионе: удары западных стран по Сирии на фоне обвинений властей Сирии в применении химоружия существенно изменили расклад.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Отвечая на вопрос РИА Новости , возможна ли какая-либо форма посредничества со стороны Евросоюза в связи с присутствием на форуме представителей государств, политика которых по Сирии не совпадает, пожелавший остаться неназванным представитель ЕС отметил, что Брюссель будет придерживаться своей неоднократно заявленной позиции о необходимости способствовать усилиям по активизации женевского процесса.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила мнение, что политические обязательства властей Сирии, предусмотренные астанинским процессом, не были реализованы, поэтому вопрос возобновления политического процесса по-прежнему актуален. По ее мнению, не проработан, в том числе, вопрос последовательности действий со стороны России и Турции, которые должны способствовать реализации Дамаском своих обязательств в рамках политического урегулирования.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Ожидание диалога

Могерини пока не назвала уровень их участия в конференции, сославшись на то, что на этом этапе принято решение не оглашать список приглашенных министров. При этом она отметила, что основные региональные игроки будут представлены на "релевантном уровне".

Россия будет представлена на конференции постпредом при ЕС Владимиром Чижовым . Евросоюз также ожидает представителей Ирана, но подтверждения уровня участия от Тегерана пока не поступало. Делегацию Турции возглавит вице-премьер. США пока не назвали официально имени своего представителя на форуме, но в ЕС предварительно ожидают замгоссекретаря по вопросам Ближнего Востока.

Дополнительной интриги в эту конфигурацию добавляет обсуждение странами ЕС возможного расширения санкций против Ирана в связи с его политикой в Сирии. Это связано с позицией США, которые хотят внести изменения в сделку с Ираном по ядерной программе или вообще из нее выйти. Но в иранском вопросе ЕС пытается сохранить баланс: с одной стороны, не исключаются идея санкций, с другой, подчеркивается значимость сохранения контактов с Тегераном как по ядерной программе, так и по ситуации в регионе.

Предварительная программа

Первый день конференции будет целиком посвящен обсуждению гуманитарных вопросов с участием представителей неправительственных организаций и ООН. Организаторы заявляют, что в работе форума примут участие около 200 таких организаций, вместе они должны будут в ходе дискуссий выработать конкретные рекомендации для участников второго дня переговоров.

Участие в этих консультациях, согласно материалам к конференции, примут еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Йоханнес Хан , еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок и верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди

ЮНИСЕФ. В дискуссиях по организации и доставке гуманитарной помощи примут участие также представители Программы развития ООН

Второй день конференции начнется с протокольной встречи де Мистуры и Могерини с представителями Ливана, Турции и Иордании, на которые приходится основная часть сирийских беженцев. Первую пленарную сессию, посвященную "политическому фокусу", будут вести Могерини и де Мистура.

Запланированы также сессии по региональным аспектам сирийского кризиса, экономическому восстановлению региона, проблемам "гуманитарной защиты внутри Сирии". Кроме того, анонсирована отдельная встреча Могерини и де Мистуры с представителями гражданского общества Сирии. По итогам конференции будет сделано заявление.