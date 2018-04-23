Суд отказал СБУ в аресте имущества Савченко

«Суд постановил: отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя ГСУ СБУ об аресте имущества в уголовном производстве», — приводит текст постановления агентство УНН.

Отмечается, что жалоба на решение суда может быть подача в течение пяти суток.

Следователь просил суд арестовать компьютерную технику и наградное оружие Савченко.

Полный текст постановления будет обнародован 27 апреля.