Пашинян заявил о готовности стать премьером

Лидер оппозиции Армении заявил о готовности стать премьером

"Если народ возложит на меня ответственность, я готов стать премьером. Большая вероятность, что так и произойдет", — сказал Пашинян.

По его мнению, его поддерживают около 90% избирателей.

Ранее в Армении назвали дату выборов нового премьер-министра.