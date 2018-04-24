Пашинян заявил о готовности стать премьером

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян заявил, что готов стать премьер-министром страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Если народ возложит на меня ответственность, я готов стать премьером. Большая вероятность, что так и произойдет", — сказал Пашинян.
По его мнению, его поддерживают около 90% избирателей.
Ранее в Армении назвали дату выборов нового премьер-министра.
13 апреля в Ереване начались акции против избрания бывшего президента Армении Саргсяна премьером. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. В итоге, 23 апреля правительство Армении ушло в отставку.