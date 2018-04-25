Россию обеспокоило перечисление наличных в Сирию

Чижов выразил обеспокоенность перечислением наличными гумпомощи в Сирию

Владимир Чижов. Россия обеспокоена формами и механизмами предоставления гуманитарной помощи в Сирии , в частности, перечислением наличных, что чревато нецелевым использованием средств, заявил в среду постпред РФ при ЕС

"Мы серьезно обеспокоены формами и механизмами предоставления гуманитарной помощи. Одно дело аккумулировать выделенные средства на счетах специализированных гуманитарных агентств, а совсем другое — передавать их непосредственно получателям в виде наличных денег. Последняя схема чревата тем, что они отвлекаются на цели, совершенно отличные от целей, которые поставлены донорами. Известны случаи, когда полученная помощь затем была продана по непомерным ценам, доходы от такой торговли использовались для покупки оружия для террористов, вербовки новых боевиков", — сказал Чижов, выступая на международной конференции по Сирии в Брюсселе. Текст его речи опубликован на сайт постпредства РФ при ЕС.

По словам Чижова, "позиция тех стран, которые сохраняют финансово-экономические санкции, душат сирийский народ, отказываются участвовать в восстановлении социально-экономической инфраструктуры, не только бесчеловечна, но и контрпродуктивна".