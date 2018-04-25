На Украине объявили набор в «патрульную полицию Крыма»

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев объявил набор в "патрульную полицию республики Крым и Севастополя".
"С 2015 года работает главное управление Нацполиции Крыма и города Севастополь, поэтому логическим продолжением должен стать старт патрульной полиции автономной республики Крым и Севастополя, которая также будет обслуживать жителей Крыма. Набор объявлен на 60 должностей патрульных офицеров", — цитирует Князева пресс-служба Нацполиции.
По его словам, полицейские будут работать с жителями Крыма, которые выехали на территорию Украины.
Глава Нацполиции также заявил, что "патрульная полиция Крыма" на ротационной основе в мае заступит на патрулирование трех основных дорог, которые соединяют Украину с полуостровом. Как передает издание "Украинская правда", стационарное подразделение должно появиться в Херсонской области до конца года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".