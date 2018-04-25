На Украине объявили набор в «патрульную полицию Крыма»

На Украине объявили набор сотрудников в «патрульную полицию Крыма»

"С 2015 года работает главное управление Нацполиции Крыма и города Севастополь, поэтому логическим продолжением должен стать старт патрульной полиции автономной республики Крым и Севастополя, которая также будет обслуживать жителей Крыма. Набор объявлен на 60 должностей патрульных офицеров", — цитирует Князева пресс-служба Нацполиции.

По его словам, полицейские будут работать с жителями Крыма, которые выехали на территорию Украины.

Глава Нацполиции также заявил, что "патрульная полиция Крыма" на ротационной основе в мае заступит на патрулирование трех основных дорог, которые соединяют Украину с полуостровом. Как передает издание "Украинская правда", стационарное подразделение должно появиться в Херсонской области до конца года.