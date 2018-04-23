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Статую Христа в Польше превратили в WiFi-антенну
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Статую Христа в Польше превратили в WiFi-антенну 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В корону самой большой в мире скульптуры Спасителя вмонтировали аппаратуру для раздачи интернета.
Статую Христа Царя, установленную в польском городе Свебодзин, оборудовали антеннами для раздачи интернета. Об этом сообщил телеканал Polsat News.
Как выяснили журналисты, антенны были установлены одним из интернет-провайдеров по просьбе настоятеля местного прихода.
«Он хотел использовать интернет для видеонаблюдения на территории прихода», — заявил представитель провайдера, добавив при этом, что сигнал со статуи могут принимать и другие пользователи.
Статуя Христа Царя является крупнейшим в мире изваянием Иисуса Христа. Общая высота памятника составляет 52 метра. Он был возведен в Свебодзине в 2010 году.
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