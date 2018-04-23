Статую Христа в Польше превратили в WiFi-антенну

В корону самой большой в мире скульптуры Спасителя вмонтировали аппаратуру для раздачи интернета.

Статую Христа Царя, установленную в польском городе Свебодзин , оборудовали антеннами для раздачи интернета. Об этом сообщил телеканал Polsat News.

Как выяснили журналисты, антенны были установлены одним из интернет-провайдеров по просьбе настоятеля местного прихода.

«Он хотел использовать интернет для видеонаблюдения на территории прихода», — заявил представитель провайдера, добавив при этом, что сигнал со статуи могут принимать и другие пользователи.