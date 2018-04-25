«Внук Гитлера» обратился к России за помощью

Журналисты НТВ разыскали француза, который называет себя внуком Адольфа Гитлера.

Ранее европейские СМИ сообщали, что у фюрера Третьего рейха мог быть внебрачный сын — Жан Лоре, который, удачно скрываясь всю жизнь, умер в 1985 году во Франции , также оставив после себя сына.

Авторам шоу «Новые русские сенсации» удалось выследить предполагаемого внука диктатора. На это им потребовалось полгода, еще несколько недель ушли на интернет-переписку, а несколько дней — на «тяжелые» телефонные переговоры.

Тем не менее в минувшее воскресенье канал смог сообщить, что внука Гитлера зовут Филипп Лоре, он в «привычном» страхе живет во французском городе Боэн-ан-Вермандуа , однако согласился поговорить с российскими журналистами.

Так, Филипп Лоре заявил, что его бабушка Шарлотта Лобжуа познакомилась с фюрером во время Первой мировой войны в 1916 году, когда она жила, а часть Гитлера квартировала неподалеку от Лилля . Женщина стала любовницей будущего диктатора, родив ему внебрачного сына.