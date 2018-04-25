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«Внук Гитлера» обратился к России за помощью
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«Внук Гитлера» обратился к России за помощью 

Рамблер 37 минут назад
Фото: Daily Mail
Журналисты НТВ разыскали француза, который называет себя внуком Адольфа Гитлера.
Ранее европейские СМИ сообщали, что у фюрера Третьего рейха мог быть внебрачный сын — Жан Лоре, который, удачно скрываясь всю жизнь, умер в 1985 году во Франции, также оставив после себя сына.
Авторам шоу «Новые русские сенсации» удалось выследить предполагаемого внука диктатора. На это им потребовалось полгода, еще несколько недель ушли на интернет-переписку, а несколько дней — на «тяжелые» телефонные переговоры.
Тем не менее в минувшее воскресенье канал смог сообщить, что внука Гитлера зовут Филипп Лоре, он в «привычном» страхе живет во французском городе Боэн-ан-Вермандуа, однако согласился поговорить с российскими журналистами.
Так, Филипп Лоре заявил, что его бабушка Шарлотта Лобжуа познакомилась с фюрером во время Первой мировой войны в 1916 году, когда она жила, а часть Гитлера квартировала неподалеку от Лилля. Женщина стала любовницей будущего диктатора, родив ему внебрачного сына.
Впрочем, и сам Филипп Лоре, который сейчас работает сантехником, чувствует «какие-то сомнения» в истории, которую рассказал ему отец. В связи с этим он попросил помощи у российских экспертов и решил пройти ДНК-тест. Лоре сдал слюну в один из медицинских центров Москвы в надежде, что ее смогут сравнить с ДНК Гитлера, фрагмент черепа и челюсть которого хранятся в московском архиве ФСБ.
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