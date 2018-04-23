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Пранкеры позвонили главе ОЗХО
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Пранкеры позвонили главе ОЗХО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) утверждают, что поговорили с гендиректором ОЗХО Ахметом Узюмджу, который заявил, что РФ не препятствует работе экспертов организации в сирийской Думе и не пытается "зачистить" место происшествия.
"Мы слышали эти спекуляции от нескольких стран, и мы не можем это подтвердить", — говорит собеседник пранкеров, представленный как Узюмджу, на записи, опубликованной на канале Вована и Лексуса на Youtube.
"Похоже, что они (русские — ред.) хотят помочь нам развернуться и обеспечить безопасность, они также официально нас об этом уведомили. И мы надеемся, что в текущих обстоятельствах мы сможем выполнить свою работу и завершить миссию", — отметил он.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
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