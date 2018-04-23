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Назван преемник Саргсяна
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Назван преемник Саргсяна 

Рамблер 2 часа назад
Временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал Карен Карапетян, ранее занимавший пост вице-премьера страны. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
«Сегодня состоялось внеочередное заседание правительства под председательством первого заместителя премьер-министра Карена Карапетяна», — говорится в сообщении.
На заседании, в соответствии с частью 14-й статьи 7-й закона «О структуре и деятельности правительства», учитывая заявление Сержа Саргсяна о невозможности исполнять свои полномочия, исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Карен Карапетян.
Ранее премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста против его назначения.
 Ещё 25 источников 
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