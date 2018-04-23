Назван преемник Саргсяна

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал Карен Карапетян , ранее занимавший пост вице-премьера страны. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание правительства под председательством первого заместителя премьер-министра Карена Карапетяна», — говорится в сообщении.

На заседании, в соответствии с частью 14-й статьи 7-й закона «О структуре и деятельности правительства», учитывая заявление Сержа Саргсяна о невозможности исполнять свои полномочия, исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Карен Карапетян.

Ранее премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста против его назначения.