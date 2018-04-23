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Лидера армянской оппозиции освободили
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Лидера армянской оппозиции освободили 

Рамблер 1 час назад
Фото: © Sputnik / Асатур Есаянц
Депутата парламента Армении от фракции «Елк», одного из лидеров оппозиции Никола Пашиняна 23 апреля освободили из-под стражи. Об этом сообщает News.am.
Также на свободу вышли депутаты-оппозиционеры из партии «Гражданский договор» Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.
После освобождения Пашинян возглавил шествие на проспекте Тиграна Меца. Колонна демонстрантов направилась в сторону Площади Республики.
Пашинян заявил журналистам, что его и других депутатов «освободили под народным давлением».
Акции протеста из-за выдвижения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера начались в Ереване 13 апреля. Семнадцатого апреля Саргсяна избрали премьер-министром. После неудачных переговоров с Саргсяном 22 апреля Пашинян был задержан и обвинен в организации незаконных массовых собраний. В тот же день были задержаны его соратники Мирзоян и Микаелян.
Первый вице-премьер Карен Карапетян обратился в генпрокуратуру страны с просьбой отозвать ходатайство о лишении задержанных депутатской неприкосновенности.
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