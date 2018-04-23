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В ЛНР заявили о наращивании сил ВСУ
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ВСУ наращивает силы в Донбассе перед сменой формата операции, заявили в ЛНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики наращивают силы и средства у линии соприкосновения в Донбассе перед сменой формата военной операции, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "антитеррористическая" операция в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит операция объединенных сил. Таким образом, руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.
"Указанное наращивание сил командованием ВСУ напрямую связано с изменением формата операции из антитеррористической в операцию объединенных сил, которое произойдет 30 апреля, и свидетельствует о том, что киевское руководство рассматривает исключительно силовой вариант решения конфликта на Донбассе", — заявил Марочко.
По его словам, разведка ЛНР зафиксировала в направлении населенного пункта Нижнетеплое у линии соприкосновения в Донбассе передвижение техники и вооружения силовиков, в том числе 12 гаубиц 2А65 "Мста-Б" калибром 152 миллиметра, и 20 военных автомобилей. Марочко заявил, что на железнодорожную станцию "Бахмут" также прибыл эшелон из 20 танков Т-64.
"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики продолжает оставаться напряженной", — добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.
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