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В польском лесу нашли труп участника АТО
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В польском лесу нашли труп участника АТО 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: страница Миколы Депутата в Facebook
В Польше нашли мертвым 23-летнего жителя украинского Дрогобыча Дениса Лучищака, принимавшего участие в антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях. Об этом в своем Facebook сообщил бизнесмен Николай Депутат.
Как отмечается, Лучищак уехал в соседнюю страну, чтобы заработать деньги на обучение своей младшей сестры. Депутат указал, что тело украинца было найдено в лесу.
Причина смерти мужчины пока не названа. Ведется следствие.
В марте в польском Вроцлаве двое местных жителей совершили нападение на украинца из-за его национальности. Инцидент произошел в одном из городских трамваев. По информации Центра мониторинга проявлений расизма и ксенофобии, двое нападавших выкрикивали оскорбления в адрес украинца, а затем избили его. Пострадавшего обозвали «украинской шлюхой», «долбаным гомосексуалистом», а также рекомендовали вернуться на Украину.
20 февраля стало известно о жителе Польши, который избил двоих украинцев в автобусе в Варшаве. Нападение было совершено из-за национальности пострадавших, местный житель сопровождал свои действия требованиями к украинцам покинуть Польшу. Мужчина был задержан полицией за нападение на украинцев, отделавшихся синяками и травмами головы, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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