Скончался старший офицер командования ВМС Украины

В районе выполнения операции украинских силовиков в Донбассе умер старший офицер Командования Военно-морских сил Вооружённых сил Украины подполковник Дмитрий Щепцов.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«В следствие тяжёлой болезни ушёл из жизни наш боевой побратим, старший офицер Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины подполковник Щепцов Дмитрий Владимирович. Настоящий патриот Украины Дмитрий Владимирович на своем примере ещё в начале 2014 года во время событий в Крыму и неоднократно выполняя задачи в зоне АТО показал, что такое верность и преданность своей Родине», — говорится в заявлении ВМС Украины в Facebook.
В марте в Раде заявили, что ходе боевых действий в Донбассе за четыре года погибли свыше 2 тыс. украинских военнослужащих.
Ранее политолог Владимир Корнилов рассказал ФАН о сценариях развития Украины.