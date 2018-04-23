Туск рассказал об организации визита Качинского в РФ

Туск напомнил детали организации визита Леха Качинского в Россию

Ранее в Польше неоднократно высказывалось предположение о ряде нарушений при организации визита Качиньского в Россию, которые в числе прочего могли привести к авиакатастрофе. Польский суд с марта 2016 года рассматривает дело о несоблюдении законодательства при организации зарубежной поездки высших должностных лиц в РФ в 2010 году. Туск является свидетелем по данному делу, в понедельник он явился в суд.

В ходе слушаний судья спросил экс-премьера, было ли решение о полете принято Качиньским самостоятельно, или этот вопрос должен был согласовываться в администрации президента

"Президент, это касается президента Леха Качиньского, проводил очень самостоятельную, по моему мнению на грани конституционных полномочий зарубежную активность и принимал политические решения. Часто самостоятельно и без каких-либо консультаций с правительством", — ответил Туск.

"Подчеркну, что в моей оценке это не соответствовало духу и букве Конституции, хотя в нашей политической системе нелегко разделить компетенции премьера и президента. Но временами возникало впечатление, что эта самостоятельность может переходить границы конституционного устройства", — добавил он.

Среди подсудимых по данному делу — бывший глава канцелярии премьер-министра Томаш Арабский (занимал пост в 2007–2013 годах), двое сотрудников канцелярии премьера и двое работников посольства Польши в Москве . Истцами по делу выступают 11 членов семей погибших.

Туск в ходе допроса заявил, что не принимает претензий в свой адрес по поводу организации визита в Россию.

"Не думаю, что какой-либо премьер занимается вопросами самолета или автомобиля", — сказал он. Экс-премьер также не высказал никаких претензий к компетенции Арабского на посту главы канцелярии премьера.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.