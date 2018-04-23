Вице-премьер Армении вступился за лидеров простестов

"Сегодня мы приняли решение, что я обращусь к генеральному прокурору с просьбой отозвать ходатайство в Национальное собрание по поводу (лишения неприкосновенности) депутатов. И я сейчас иду на встречу с Пашиняном, чтобы вести переговоры и найти решения", — сказал Караптеня журналистам.

Он рассчитывает, что удастся прийти к компромиссу.

"Я думаю, что у нас хватит логики и трезвости, чтобы всему миру показать, что мы, армяне, способны сесть и найти логические решения, несмотря на сложные проблемы и нерешенные вопросы", — добавил вице-премьер.

Акции против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

В воскресенье прошли переговоры между лидером оппозиции, депутатом Николом Пашиняном и Саргсяном, они продлились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания. Пашинян и еще два депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — были задержаны.