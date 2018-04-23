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Под Дамаском армия САР уничтожает командные пункты ИГ
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На юге Дамаска сирийская армия наносит удары по командным пунктам ИГ* 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сирийская авиация и артиллерия продолжают уничтожать командные пункты и огневые позиции террористической группировки "Исламское государство"* на южной окраине Дамаска, тем самым поддерживая наступление сухопутных войск, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Авиация и артиллерия продолжает наносить точечные удары по командным пунктам и огневым позициям ИГ в Ярмук, Эль-Хаджр Аль-Асвад и квартале Кадам. Ощутимые удары по террористам помогают продвижению войск по земле", — рассказал собеседник агентства.
Передовые отряды правительственных сил атакуют линии обороны террористов сразу с нескольких направлений. Ожесточенные бои идут со стороны сирийской столицы в квартале Кадам и в палестинском лагере беженцев "Ярмук", с юга сирийские военные уничтожают оборону ИГ* в поселении Эль-Хадр Аль-Асвад. Продвижение идет медленно из-за сильного сопротивления террористов в густой городской застройке.
Лагерь "Ярмук" и окрестные поселения остались последним оплотом террористов в пригороде Дамаска. После завершения операции, которая началась в четверг вечером, пригород сирийской столицы будет полностью зачищен от террористических группировок и радикальных бандформирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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