Под Дамаском армия САР уничтожает командные пункты ИГ

На юге Дамаска сирийская армия наносит удары по командным пунктам ИГ*

"Авиация и артиллерия продолжает наносить точечные удары по командным пунктам и огневым позициям ИГ в Ярмук, Эль-Хаджр Аль-Асвад и квартале Кадам. Ощутимые удары по террористам помогают продвижению войск по земле", — рассказал собеседник агентства.

Передовые отряды правительственных сил атакуют линии обороны террористов сразу с нескольких направлений. Ожесточенные бои идут со стороны сирийской столицы в квартале Кадам и в палестинском лагере беженцев "Ярмук", с юга сирийские военные уничтожают оборону ИГ* в поселении Эль-Хадр Аль-Асвад. Продвижение идет медленно из-за сильного сопротивления террористов в густой городской застройке.

Лагерь "Ярмук" и окрестные поселения остались последним оплотом террористов в пригороде Дамаска. После завершения операции, которая началась в четверг вечером, пригород сирийской столицы будет полностью зачищен от террористических группировок и радикальных бандформирований.