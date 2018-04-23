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Додон предложил вернуть исторический флаг
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Президент Молдавии предложил вернуть исторический флаг 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что на следующей неделе предложит узаконить флаг Стефана Великого в качестве исторического, сообщает Sputnik Молдова.
Согласно Конституции, государственным флагом республики является триколор. Цветные полосы расположены вертикально в следующей последовательности от древка: синяя, желтая, красная. В центре, на желтой полосе, находится государственный герб. На историческом флаге Молдавии изображена голова тура на красном поле.
"На следующей неделе я выйду с инициативой, чтобы в Молдове появился и исторический флаг. Это есть во многих европейских странах и не только. Я хочу предложить, чтобы флаг Штефана чел Маре был историческим", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.
Он пояснил, что официальный флаг Республики Молдова останется неизменным.
"Это не значит, что мы меняем официальный флаг Республики Молдова. Под этим флагом мы с вами живем все 26 лет независимости, и он останется государственным флагом страны. Но я хочу, чтобы у нас был и исторический флаг, потому что если мы не будем чтить историю, не будем знать наши корни, у нас не будет будущего", — заключил Додон.
Ранее Додон объявил в Молдавии 2018 год годом Стефана III Великого (Штефана чел Маре). Стефан Великий был одним из самых видных господарей Молдавского княжества, он правил страной с 1457 по 1504 годы.
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