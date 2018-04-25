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Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
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Сына Миддлтон назвали «сильным именем» 

RT на русском 48 минут назад
Принц Уильям заявил, что его новорождённому сыну дали «сильное имя».
Как сообщает Sky News, об этом он рассказал, когда посещал Вестминстерское аббатство в честь дня ANZAC — национального праздника Австралии и Новой Зеландии.
Он также добавил, что его сын и супруга чувствуют себя хорошо и в настоящий момент много спят и восстанавливают свои силы.
Ранее одна из старейших и крупнейших в Великобритании букмекерских контор Ladbrokes рассказала о ставках на имя третьего ребёнка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
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