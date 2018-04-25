Сына Миддлтон назвали «сильным именем»

Принц Уильям заявил, что его новорождённому сыну дали «сильное имя».

Новой Зеландии. Как сообщает Sky News, об этом он рассказал, когда посещал Вестминстерское аббатство в честь дня ANZAC — национального праздника Австралии

Он также добавил, что его сын и супруга чувствуют себя хорошо и в настоящий момент много спят и восстанавливают свои силы.