Сына Миддлтон назвали «сильным именем» 

Принц Уильям заявил, что его новорождённому сыну дали «сильное имя».
Как сообщает Sky News, об этом он рассказал, когда посещал Вестминстерское аббатство в честь дня ANZAC — национального праздника Австралии и Новой Зеландии.
Он также добавил, что его сын и супруга чувствуют себя хорошо и в настоящий момент много спят и восстанавливают свои силы.
Ранее одна из старейших и крупнейших в Великобритании букмекерских контор Ladbrokes рассказала о ставках на имя третьего ребёнка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.