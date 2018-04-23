СБУ проводит обыски в «Мотор Сич»

СБ Украины проводит обыски на предприятии «Мотор Сич»

Как сообщает в понедельник интернет-издание "Украинская правда" , на вопрос, проходят сейчас обыски на предприятии "Мотор Сич", Гитлянская ответила:

"Да, сейчас продолжаются следственные действия на предприятии".

"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.