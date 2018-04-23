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СБУ проводит обыски в «Мотор Сич»
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СБ Украины проводит обыски на предприятии «Мотор Сич» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье, сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.
Как сообщает в понедельник интернет-издание "Украинская правда", на вопрос, проходят сейчас обыски на предприятии "Мотор Сич", Гитлянская ответила:
"Да, сейчас продолжаются следственные действия на предприятии".
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
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