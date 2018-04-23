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Раскрыты планы Трампа на встречу с Ким Чен Ыном
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Раскрыты планы Трампа на встречу с Ким Чен Ыном 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP
Президент США Дональд Трамп намерен занять жесткую позицию в отношении Северной Кореи и принудить лидера КНДР Ким Чен Ына полностью отказаться от ядерного оружия. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«На встрече с северокорейским лидером Трамп не намерен повторять ошибки прошлого и смягчать санкции в обмен на заморозку испытаний», — сообщил газете источник в администрации Белого дома.
Собеседник издания отметил, что приостановленные испытания могут быть легко возобновлены.
«Если Пхеньян хочет, чтобы экономика страны ожила, ему придется это заработать», — добавил он.
22 апреля в своем Twitter Трамп заявил, что проблема Северной Кореи далека от решения.
«Может что-то из этого получится, а может и нет, время покажет», — написал он.
Такие слова стали реакцией на заявление Ким Чен Ына о заморозке ракетных и ядерных испытаний и закрытии ядерного полигона на севере страны. Южнокорейское агентство Ёнхап отметило, что этим заявлением лидер КНДР хотел подтвердить свое обещание прекратить испытания.
В начале апреля Вашингтон и Пхеньян провели секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух государств. Переговоры курирует бывший директор ЦРУ, выдвинутый на должность госсекретаря США Майк Помпео.
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