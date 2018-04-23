Раскрыты планы Трампа на встречу с Ким Чен Ыном

«На встрече с северокорейским лидером Трамп не намерен повторять ошибки прошлого и смягчать санкции в обмен на заморозку испытаний», — сообщил газете источник в администрации Белого дома.

Собеседник издания отметил, что приостановленные испытания могут быть легко возобновлены.

«Если Пхеньян хочет, чтобы экономика страны ожила, ему придется это заработать», — добавил он.

22 апреля в своем Twitter Трамп заявил, что проблема Северной Кореи далека от решения.

«Может что-то из этого получится, а может и нет, время покажет», — написал он.

Такие слова стали реакцией на заявление Ким Чен Ына о заморозке ракетных и ядерных испытаний и закрытии ядерного полигона на севере страны. Южнокорейское агентство Ёнхап отметило, что этим заявлением лидер КНДР хотел подтвердить свое обещание прекратить испытания.