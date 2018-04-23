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Каждый 12 украинец живет в России
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Каждый 12 украинец живет в России 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Три миллиона украинцев «все равно» живут в России, ведущей против Украины «войну». Как сообщает «Укринформ», на это посетовал министр иностранных дел страны Павел Климкин.
По его словам, это почти каждый двенадцатый украинец, что необходимо постепенно изменить, так как это «очень печальная ситуация», которая не может продолжаться постоянно.
«Среди них есть много тех, кто не любит и Путина, и Россию», — уверен чиновник.
Климкин уверен, что такие украинцы не считают, будто имеют иной выбор, так как всю жизнь зарабатывали деньги именно так.
«Их надо понять», — призвал он.
При этом министр подчеркнул, что «открытие» Европы заставило некоторых живущих в России украинцев переехать туда или вернуться на Родину, однако процесс идет «очень медленно».
В феврале американский аналитический центр Atlantic Council опубликовал доклад, в котором заявил о массовой эмиграции граждан Украины в восточные государства Евросоюза. Специалисты центра отмечали, что массовое переселение создает проблемы властям Украины, так как демографический спад может привести и к другим негативным последствиям.
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