Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении

Визажист Кардашьян поддержала протестующих в Армении

Визажист, подруга сестер Ким и Хлои Кардашьян Храш Ачемян на своей странице в Instagram прокомментировала акции протеста в Армении . Внимание на это обратило агентство News.am.

"Не знаю, как все это закончится, но хотелось бы, чтобы закончилось мирно и справедливо", — написала Ачемян.

Визажист подчеркнула, что «присоединяет свой голос ко всем, кто против насилия».

Публикация от Hrush Achemyan (@styledbyhrush) 21 Окт 2017 в 10:21 PDT

Акции протеста из-за выдвижения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера начались в Ереване 13 апреля. Депутат парламента Армении от фракции «Елк» Никол Пашинян призвал протестующих отправиться к парламенту. Они попытались прорвать оцепление у здания. Полиция применила слезоточивый газ, начались стычки протестующих с силовиками.

Семнадцатого апреля Саргсяна избрали премьер-министром. После неудачных переговоров с Саргсяном 22 апреля Пашинян был задержан и обвинен в организации незаконных массовых собраний. Акции протеста продолжились, полиция задержала несколько сотен протестующих.