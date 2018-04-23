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Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
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Визажист Кардашьян поддержала протестующих в Армении 

Рамблер 2 часа назад
Визажист, подруга сестер Ким и Хлои Кардашьян Храш Ачемян на своей странице в Instagram прокомментировала акции протеста в Армении. Внимание на это обратило агентство News.am.
>> Центр Еревана парализован
"Не знаю, как все это закончится, но хотелось бы, чтобы закончилось мирно и справедливо", — написала Ачемян.
Визажист подчеркнула, что «присоединяет свой голос ко всем, кто против насилия».
Акции протеста из-за выдвижения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера начались в Ереване 13 апреля. Депутат парламента Армении от фракции «Елк» Никол Пашинян призвал протестующих отправиться к парламенту. Они попытались прорвать оцепление у здания. Полиция применила слезоточивый газ, начались стычки протестующих с силовиками.
Семнадцатого апреля Саргсяна избрали премьер-министром. После неудачных переговоров с Саргсяном 22 апреля Пашинян был задержан и обвинен в организации незаконных массовых собраний. Акции протеста продолжились, полиция задержала несколько сотен протестующих.
Ситуацию в Армении 20 апреля прокомментировал солист группы System of a Down Серж Танкян. Он опубликовал видеообращение к армянской молодежи, выразив восхищение молодым поколением страны. Танкян назвал апрельские акции «самой успешной в истории Армении кампанией гражданского неповиновения». Музыкант также посоветовал протестующим избегать терминологии «цветной революции», так как «она ассоциируется с противостоянием Восток-Запад».
Комментарии24
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