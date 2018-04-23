Турции чудом удалось вернуть свое золото из США

Турция приняла крайне неожиданное решение — она вернула домой все свои золотые слитки, хранившие в Соединенных Штатах Америки . И это не первая подобная попытка — ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары , почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено?

Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы (ФРС) США свой золотой резерв. Об этом свидетельствует годовой отчет банка, опубликованный на официальном сайте организации. В документе отмечается, что на конец 2016 года золотой запас ЦБ Турции, хранившийся в ФРС США, составлял 28,689 тонны, тогда как на конец 2017-го в соответствующей графе стоит прочерк.

Как сообщает газета Milliyet, свои золотые резервы из-за рубежа вывели и крупнейшие турецкие частные банки. Они откликнилусь на призыв Реджепа Тайипа Эрдогана «избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото». По данным источников издания, всего в страну из-за границы вернули 220 тонн золота.

Турция не первая страна, которая решила забрать у США свои золотые слитки. В ноябре 2014 года вернуть часть своего золота, хранящегося в США, решили Нидерланды . Они попросили 120 тонн драгоценного металла или 20% от 600 тонн, которые хранились в Федеральном резервном банке Нью-Йорка . До этого голландцы у себя на родине хранили совсем немного своего золота, меньше половине держали в ЦБ Великобритании и Канады . Голландия свое от американцев получила.

За пару лет до этого свое золото из США попыталась Германия . Она просила вернуть 670 тонн, однако получила всего 37 тонн и только спустя год после запроса. ФРС США затягивали процесс, объясняя, что не могут все и сразу вернуть из-за неких технических затруднений. В итоге была составлена программа возврата золота ее законному владельцу Германии аж до 2020 года, то есть сроком на 8 лет. Параллельно Германия решила забрать свое золото из Франции , и та отгрузила слитки, между прочим, без всяких проволочек. А вот с США история закончилась неожиданным образом: Берлин отказался от своей затеи, заявив, что вывоз золота оказался слишком затратным делом, да и Германия всецело доверяет Северной Америке.

Этот случай поднял вопрос — а есть ли вообще золото в хранилищах Северной Америки, в частности, в Форт-Ноксе? Проверить это невозможно, потому что США никого не пускают в свои подземные хранилища. Они аргументируют это соображениями безопасности. Аудит никто не проводил.

«Сколько на самом деле золота у США, никто не знает», — говорит Кирилл Яковенко из «Алор Брокер».

Многие считают, что золотых слитков там давно и нет, они могут быть заложены под кредиты, проданы-перепроданы и т.д.

Как так получилось, что в США хранятся не только американские более 8 тыс. тонн золота, но и слитки многих стран Западной Европы? Такая традиция сформировались после Второй мировой войны. Европейские страны восстанавливали свою экономику, на чем неплохо заработали США, практически никак не пострадавшие в этой войне. Единой валюты в Европе тогда не было, и европейские страны постепенно начали формировать свои золотые резервы, под залог которых брали кредиты или совершали торговые сделки с теми же США.

Американцы свой золотой резерв начали собирать еще в эпоху Великой депрессии. «США тогда по факту заставило физических и юридических лиц сдать все имеющееся золото в пользу казны, выплачивая при этом за 1 тройскую унцию, то есть в 1,5 меньше ее реальной рыночной стоимости. Поскольку большая часть населения находилась на тот момент за гранью нищеты, США очень быстро стали страной с крупнейшим золотым запасом», — рассказывает Яковенко.

Страны Западной Европы начали скупать золото на американской фондовой бирже, и встал вопрос о том, а зачем везти купленные слитки его фактическому владельцу?

«Представьте, золото лежит себе в Форт-Ноксе или Вест-Поинте, охраняемое одной из сильнейших на тот момент армий мира, и везти его в Европу, а потом еще и хранить — дорого и рискованно. Поэтому золотые запасы большинства европейских стран и оказались с их же согласия в США. Являясь фактическими собственниками, большинство государств Западной Европы в глаза своего золота не видели», — говорит Яковенко.

«Во многом нынешний статус доллара как резервной валюты и главной валютой мировой торговли обязаны процессу аккумулированию золота на территории США», — говорит вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский.

Почему же США так скрытничают? И что будет, если правда о золоте в американских хранилищах раскроется?

«Было бы наивно полагать, что золото развитых стран просто хранится в ФРС США. Оно наверняка использовалось как средство обеспечения по другим обязательствам, участвовало в денежном обороте. И поэтому, когда сейчас Турция или Германия требуют вернуть те самые слитки — «тех самых» слитков, скорее всего, уже и нет в наличии. В лучшем случае они переплавлены под американский стандарт, а в худшем — переданы частным банкам, и оттуда уже не могут быть истребованы», — считает генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

По его мнению, если рынок получит полную информацию о наличии или отсутствии золота в ФРС США, то цена золота может взлететь, а обязательства ФРС перед Турцией, Германией и другими странами — резко вырасти. А это приведет к глобальному кризису.

«Другое дело, что возможность требовать золото у ФРС — это не только бухгалтерский вопрос, но и политический. А США уже доказали свою способность оказывать давление на экономики стран-партнеров с помощью экономических санкций. Поэтому возможности Турции давить на ФРС очень ограничены», — говорит Харитонов.

«Проблема еще и в том, что цена золота измеряется в основном в долларах, курс которых тоже подвержен манипуляциям со стороны все той же ФРС, поэтому взаимная игра с требованиями и утаиванием реальной информации о хранящемся золоте может продолжаться еще 4-8 лет», — считает Харитонов.

Что же двигает Турцией, когда она решила забрать свои слитки у США? Есть ли в этом экономический смысл?

«Отношения Турции с США давно обострились. На территории США проживает главный турецкий оппозиционер Гулен, выдачу которого турки требуют уже много лет. Его обвиняют в попытке госпереворота», — говорит Алексей Вязовский.

Серьезные разногласия отмечаются у Турции с США и по Сирии

«Это определенное дипломатическое послание со стороны Турции в адрес администрации Белого дома по поводу противоречий по Сирии и поддержке курдов, которых Турция считает прямой угрозой своей национальной безопасности. Турки тем самым призывают уважать свою политическую позицию», — говорит руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, которого цитирует RT.

«Власти Турции справедливо задумываются о том, что будет с их золотом, если все дойдет до точки кипения? Оно может быть арестовано, заблокировано и т.д. Поэтому рационально просить его вернуть, пока его еще можно вернуть», — считает Вязовский.

На мировой рынок золота в целом это решение Турции влияние вряд ли окажет. А вот поддержать турецкую валюту вполне по силами. «Когда есть гарант в виде золотого запаса — это помогает успокоить население», — говорит Масленников.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил последовать примеру Турции и вывести золотые запасы России из США. На самом деле, Россия не хранит золото в США. Жириновский, судя по всему, имел в виду облигации госдолга США, в которых Россия держит около 100 млрд долларов, а также российские инвестиции в американскую экономику, оцениваемые в 400 млрд долларов.

«Недавно Россия поставила рекорд — у нас уже больше 1800 тонн золота в хранилище. В основном это все золото, добытое в России. В год добываем примерно 300 тонн, и две трети скупает ЦБ в резервы. Это правильная позиция. Те же казначейские облигации, которые тоже у нас в резервах есть, могут быть арестованы или заблокированы. Когда говорят, что это самые надежные бумаги, все забывают про Иран, которому все заблокировали. А золото наше, которое служит деньгами человечеству 5 тыс. лет, никто не заблокирует, потому что оно в наших хранилищах», — заключает Алексей Вязовский.

Собственно, золото по-прежнему является тихой гаванью для инвесторов в периоды экономического или политического беспокойства. С начала 2018 года стоимость грамма золота (995 проба) в рублях выросла на 300 рублей до 2600-2700 рублей за грамм. В долларах цена тоже растет.