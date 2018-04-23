Центр Еревана парализован

Оппозиция 23 апреля возобновила акции протеста в Ереване . Об этом сообщат NEWS.am.

Утром в понедельник протестующие перекрыли перекресток улиц Корюна и Терьяна. Большая группа студентов собралась во дворе главного корпуса Ереванского государственного университета.

По данным агентства, оттуда студенты планируют начать шествие. Молодые люди скандируют «Преподаватель, присоединяйся».

Акции протеста также проходят на проспекте Баграмяна, улице Орбели и в районе Ачапняк.

По данным ТАСС, 21 апреля один из лидеров оппозиции Давид Санасарян призвал сторонников возобновить протесты в Ереване и в других городах и селах республики.

Акции протеста из-за выдвижения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера начались в Ереване 13 апреля. Депутат парламента Армении от оппозиционный фракции «Елк» Никол Пашинян призвал протестующих отправиться к зданию парламента. Они попытались прорвать оцепление у парламента. Полиция применила слезоточивый газ, начались стычки протестующих с силовиками.

Позже Пашинян объявил о начале бархатной, народной и мирной революции» в стране. 17 апреля Саргсяна избрали премьер-министром.

После неудачных переговоров с Саргсяном 22 апреля Пашинян был задержан и обвинен в организации незаконных массовых собраний. Акции протеста продолжились, полиция задержала несколько сотен протестующих.