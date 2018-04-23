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Центр Еревана парализован
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Центр Еревана парализован 

Рамблер 1 час назад
Оппозиция 23 апреля возобновила акции протеста в Ереване. Об этом сообщат NEWS.am.
Утром в понедельник протестующие перекрыли перекресток улиц Корюна и Терьяна. Большая группа студентов собралась во дворе главного корпуса Ереванского государственного университета.
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По данным агентства, оттуда студенты планируют начать шествие. Молодые люди скандируют «Преподаватель, присоединяйся».
Акции протеста также проходят на проспекте Баграмяна, улице Орбели и в районе Ачапняк.
По данным ТАСС, 21 апреля один из лидеров оппозиции Давид Санасарян призвал сторонников возобновить протесты в Ереване и в других городах и селах республики.
Акции протеста из-за выдвижения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера начались в Ереване 13 апреля. Депутат парламента Армении от оппозиционный фракции «Елк» Никол Пашинян призвал протестующих отправиться к зданию парламента. Они попытались прорвать оцепление у парламента. Полиция применила слезоточивый газ, начались стычки протестующих с силовиками.
Позже Пашинян объявил о начале бархатной, народной и мирной революции» в стране. 17 апреля Саргсяна избрали премьер-министром.
После неудачных переговоров с Саргсяном 22 апреля Пашинян был задержан и обвинен в организации незаконных массовых собраний. Акции протеста продолжились, полиция задержала несколько сотен протестующих.
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