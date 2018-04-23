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Саудовская Аравия разбомбила свадьбу в Йемене
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Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

Источник сообщил об авиаударе по свадебному торжеству в Йемене 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Mohammed Huwais
По меньшей мере 33 человека погибли и 55 получили ранения в результате удара авиации коалиции во главе с Саудовской Аравией в провинции Хадджа на северо-западе Йемена, сообщил РИА Новости медицинский источник в провинции.
По его словам, "33 человека погибли, 55 пострадали в результате двух ударов авиации коалиции по свадебному торжеству Джаафара аль-Мусаби в деревне ар-Рака".
Источник уточнил, что среди раненых 30 детей, трое из них потеряли конечности. Пострадавшие были доставлены в больницы города Хадджа.
Собеседник агентства добавил, что в результате обстрела есть пропавшие без вести, их число не уточняется, продолжаются поиски.
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