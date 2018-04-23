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В Греции произошли столкновения мигрантов и полиции
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В Греции прошли столкновения мигрантов и полиции 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Всю ночь продолжались столкновения ультраправых, мигрантов и полиции на центральной площади Сапфо в городе Митилини на греческом острове Лесбос, утром полиция освободила площадь от мигрантов, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Беженцы и мигранты, большинство из которых — афганцы, со среды заняли главную площадь города, требуя улучшить условия жизни и перевезти их на материк и в европейские страны.
В воскресенье вечером примерно 200 молодых людей, в основном ультраправые, напали на мигрантов, заявляя, что с их прибытием на острове стало невозможно жить. До этого молодые люди участвовали в митинге в поддержку двух греческих военнослужащих, содержащихся в турецкой тюрьме с 1 марта. Под крики "сжечь их живьем" ультраправые забрасывали мигрантов петардами, осветительными морскими ракетами, камнями, бутылками. Через социальные сети ультраправые призывали своих сторонников со всего острова прибыть в Митилини.
В защиту беженцев и мигрантов выступили левые и анархистские группировки, а также группы солидарности.
Для пресечения беспорядков были направлены силы полиции, которые применили слезоточивый газ. После пяти часов утра полицейские подогнали автобусы к площади и силой в течение 10 минут загнали в них мигрантов и беженцев и вывезли из центра города в лагерь Мориа. Мигранты отказывались покидать площадь до последней минуты. По сообщениям местных СМИ, есть раненые. По некоторым данным, пострадали 35 человек.
Мэр Лесбоса Спирос Галинос заявил, что правительство ничего не делает для улучшения ситуации. В последние месяцы резко вырос поток мигрантов из Турции. На Лесбос ежедневно прибывают десятки и сотни человек, центры приема мигрантов и беженцев переполнены.
"Сейчас на Лесбосе находится около 10 тысяч человек, запросивших убежище, при том, что в городе 27 тысяч жителей. Наш остров вновь стал заложником", — сказал мэр.
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