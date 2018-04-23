В Южной Корее полиция разгоняет протесты против THAAD

В Южной Корее полицейских направили на разгон протестов против THAAD

Полиция в Южной Корее приступила на рассвете в понедельник к разгону демонстрации на месте строительства военной базы для противоракетной системы THAAD в уезде Сонджу провинции Кёнсан-Пукто.

Как передает южнокорейский новостной телеканал YTN, власти бросили на разгон демонстрации около трех тысяч полицейских, что значительно превосходит численность протестующих из 200 человек.

Противники размещения батарей THAAD в Южной Корее блокировали ведущий к военной базе мост, организовав там накануне сидячую демонстрацию.

Как заявило ранее министерство обороны страны, в понедельник планируется начать транспортировку стройматериалов и оборудования на военную базу, где будут размещена американская система заатмосферного перехвата баллистических ракет.

В прошлом году в уезде Сонджу, расположенном в 300 километрах к юго-востоку от Сеула , уже были размещены первые две пусковые установки для ракет-перехватчиков.

США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD в июле 2016 года после пяти месяцев переговоров. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров.