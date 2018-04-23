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В Раде назвали главное требование Запада к Украине
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Депутат Рады рассказал о главном требовании Запада к Украине 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главное требование Запада к Украине заключается в смене власти. Об этом, как пердает РИА Новости, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.
Он рассказал о поездке сторонников партии Арсения Яценюка "Народный фронт" в Вашингтон и их переговорах с официальными лицами. По словам политика, представителей президентской фракции Блока Петра Порошенко на этой встрече не было.
"Я думаю, все абсолютно поняли сигналы, которые идут с Запада, которые означают для нашей власти следующее. Например, все главные соратники "Народного фронта" съездили в Вашингтон и там были великолепно приняты. Людей президента там не было", — отметил депутат Рады.
По мнению Рабиновича, это указывает на то, что Запад требует смены власти на Украине.
Политик также добавил, что президент Порошенко, скорее всего, не сможет занять пост главы государства второй срок подряд.
"Чтобы удержаться, поплавать в этой системе и победить, Порошенко надо идти на выборы. Но он этого сделать не может. Он не может это сделать потому, что Запад не дает", — заявил депутат Рады.
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Комментарии12  Ещё 3 источника 
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