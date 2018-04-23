В Раде назвали главное требование Запада к Украине

Депутат Рады рассказал о главном требовании Запада к Украине

Он рассказал о поездке сторонников партии Арсения Яценюка "Народный фронт" в Вашингтон и их переговорах с официальными лицами. По словам политика, представителей президентской фракции Блока Петра Порошенко на этой встрече не было.

"Я думаю, все абсолютно поняли сигналы, которые идут с Запада, которые означают для нашей власти следующее. Например, все главные соратники "Народного фронта" съездили в Вашингтон и там были великолепно приняты. Людей президента там не было", — отметил депутат Рады.

По мнению Рабиновича, это указывает на то, что Запад требует смены власти на Украине.

Политик также добавил, что президент Порошенко, скорее всего, не сможет занять пост главы государства второй срок подряд.