Ещё
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш признал неэффективность Совета Безопасности и рассказал о начале новой холодной войны. Об этом он заявил в интервью шведскому телеканалу SVT.
Отвечая на вопрос о законности авиаударов страна Запада по Сирии в ответ на появившуюся информацию о якобы химической атаке в городе Дума,.он сказал, что «у нас есть понятные правила для разрешения таких ситуаций, но теперь важно не оглядываться назад».
«Холодная война вернулась», — заявил он, отметив, что по сравнению с аналогичным периодом XX века есть существенные отличия. «Тогда был серьезный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь Вашингтон и Москва не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие, нет двух однородных контролируемых блоков», — пояснил он.
«Во время холодной войны существуют функции для диалога, контроля и коммуникации, чтобы гарантировать, что, когда возникнет риск конфронтации, события не будут выходить за рамки контроля. Теперь у них больше нет механизмов. Вот почему ситуация была настолько опасной, и я рад, что все успокоилось», — сказал генсек.
Гуттериш также назвал «серьезным» конфликт между Россией и Западом.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить диалог, чтобы стороны смогли преодолеть напряженность, которая достигла на прошлой неделе своего апогея», — резюмировал он..
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии11  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России183
Позиция главы МИД ФРГ по России возмутила его партию21
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США336
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ32
Раскрыты подробности поставок С-300 в Сирию177
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение