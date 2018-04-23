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Суд Бельгии вынес приговор террористу Абдесламу
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Бельгийский суд приговорил парижского террориста Абдеслама к 20 годам заключения 

RT на русском 2 часа назад
Фото: globallookpress.com © Thierry Roge
Суд в Бельгии приговорил последнего оставшегося в живых организатора теракта в Париже 2015 года Салеха Абдеслама к 20 годам тюрьмы. Об этом сообщает AFP.
Ранее Абдеслам был признан виновным в вооружённом сопротивлении полиции и покушении на полицейских при попытке его задержания в Бельгии в 2016 году.
В ночь на 14 ноября 2015 года в Париже и его пригороде Сен-Дени произошла серия терактов, в результате которых погибли 130 и пострадали более 350 человек. Из семи участвовавших в атаке террористов в живых остался только Абдеслам.
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