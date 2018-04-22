«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что после завершения войны с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) страны Запада — в частности, Франция, США и другие члены коалиции — должны будут получить важнейшее влияние в Сирии.

По мнению Макрона, в Сирии будут сохранять свою роль американское присутствие и дипломатия — и Трампу не обязательно сохранять военное присутствие. Президент Франции отметил, что «победителям ИГ» нужно будет построить «новую Сирию».

Макрон заявил, что если коалиция во главе с США уйдет из Сирии «полностью» то «точно, даже с политической точки зрения, уступит ключевые позиции иранскому режиму», а также президенту САР Башару Асаду и «другим», которые «подготовят новую войну и поддержат новых террористов», передает ФАН.

Французский лидер отметил, что с его точки зрения даже после войны с ИГ все страны: «США, Франция, их союзники, даже Россия и Турция» должны будут принять участие в строительстве нового сирийского государства и «гарантировать, что сирийцы будут определять свое будущее». При этом Макрон добавил, передает НСН, что Франции и США не стоит доверять президенту России Владимиру Путину

По словам депутата, Запад наконец начинает озвучивать свои истинные намерения в войне в Сирии.

«Эти страны [Запада] собираются находиться на территории независимого государства без просьбы законного правительства. Цель их понятна — создать дестабилизацию и управляемый хаос в регионе. Эти задачи стоят перед американцами и их союзниками, и они любым путем попытаются их исполнить», — отметил зампред.

Чепа также добавил, что представление о «новой Сирии» у США и их союзников с одной стороны и сирийцев — с другой, значительно отличаются друг от друга.

«Новая Сирия в понятии сирийцев — это восстановление экономики. А США и их союзники ни одного шага не сделали навстречу сирийскому народу, чтобы помочь выйти из той гуманитарной катастрофы, в которой он находится», — заявил парламентарий.

По его словам, несмотря на текущую ситуацию, российская сторона не намерена опускать руки и сделает все возможное для соблюдения достигнутых в Совбезе ООН и на Конгрессе сирийского национального диалога договоренностей по Сирии.

«Мы все продолжаем настаивать на скорейшем запуске конституционного комитета в Женеве при содействии де Мистуры и в координации с другими странами-гарантами», — добавил Лавров.

Министр подчеркнул, что нанесенные западными странами удары по сирийской территории осложнили работу спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

«Мы с нашими друзьями из ООН едины в том, что военного решения сирийской проблемы не существует. Очевидно, что попытки реализовать подобный сценарий чреваты самыми негативными последствиями как для самой Сирии, так и для региональной стабильности», — подчеркнул российский министр иностранных дел.

Ранее президент Сирии Башар Асад отказался от Большого креста ордена Почетного легиона, который был вручен ему Елисейским дворцом в 2001 году.

«Решение о возвращении ордена принято в ответ на участие Франции 14 апреля в агрессии против Сирии на стороне Соединенных Штатов [Америки] и Великобритании», — говорится в сообщении канцелярии сирийского лидера.

Уточняется, что орден был передан в посольство Румынии Дамаске , которое временно представляет интересы Франции на территории Сирии.

По данным Министерства обороны РФ, в ночь на субботу, 14 апреля, ВМС США, Национальные ВМС Франции и Королевский военно-морской флот Великобритании нанесли ракетный удар по объектам в Сирии. 105 ракет «Томагавк» были направлены на авиабазу «Шайрат», ряд других аэродромов ВВС Сирии, а также научно-исследовательский центр и командный пункт, якобы связанные с производством и распылением химического оружия.

На следующее утро после ракетной атаки Трамп назвал ракетный удар по Сирии «отлично выполненным».

«Удары прошлой ночью были выполнены отлично. Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!» — написал Трамп в своем твиттере, поблагодарив Францию и Великобританию за «мудрость и профессионализм военных».