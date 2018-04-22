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Вселенский патриархат рассмотрел просьбу Порошенко о церкви
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Вселенский патриархат рассмотрел просьбу Порошенко об отдельной церкви 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Синод Вселенского патриархата на очередной сессии рассмотрел прошение Петра Порошенко о создании на Украине автокефалии православной церкви. Об этом говорится в коммюнике, размещенном на портале патриархата.
«Как истинная материнская церковь, Вселенский патриархат изучил вопросы, относящиеся к ситуации на Украине. Получив от церковных и гражданских властей прошение о предоставлении автокефалии, синод решил взаимодействовать с сестринскими церквами по данному вопросу», — отмечается в сообщении.
В свою очередь, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич в своем Facebook пояснил, что Константинопольский патриархат, отвечающий за общеправославное единство, «во-первых, не сделает ничего такого, что бы этому единству помешало, а во-вторых, будет согласовывать вопрос украинской автокефалии со всеми Поместными православными церквами». Поскольку для признания Киевского патриархата необходимо согласие всех 15 Поместных православных церквей, а Московский патриархат наравне с остальными считает раскол на Украине нелегитимным.
«Верующим канонической Украинской православной церкви можно быть спокойными», — отметил он.
19 апреля Порошенко попросил поддержать его обращение к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви на Украине.
«Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры… И уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», — заявил тогда он.
На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.
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