Ещё
Состояние Буша–старшего улучшилось
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Состояние Буша–старшего улучшилось, он переведен в обычную палату 

Вести.Ru
Фото: EPA
Бывшего президента США Джорджа Буша — старшего перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату больницы города Хьюстон (штат Техас) после улучшения состояния здоровья. Об этом СМИ сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт.
Как уточняется, президент Буш в настоящее время находится в палате для обычных пациентов. Ожидается, что в течение еще нескольких дней он продолжит идти на поправку. Он находится в сознании, общается с врачами больницы, членами семьи, друзьями, передает ТАСС. Медперсонал доволен прогрессом в его состоянии.
Представитель семьи Бушей поблагодарил от лица 41 президента США всех, кто молится за него и желает ему хорошего самочувствия.
Буша-старшего поместили в больницу города Хьюстон из-за заражения крови в выходные. Это произошло практически сразу после похорон его жены Барбары Буш.
В январе 2017 года Джордж Буш — старший был госпитализирован с пневмонией, а затем выписан через две недели. В апреле того же года 41 президента США снова госпитализировали с аналогичным диагнозом.
Вести.Ru: последние новости
Кейт и Уильям показали новорожденного ребенка Генсек Совета Европы пригрозил России мерами за невыплату взносов Особые отношения Трампа и Макрона: поцелуи, объятия и перхоть на плечах
Комментарии4  Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США объяснили взлом генконсульства РФ79
В провале Су-57 обвинили F-35704
Украина взялась за российские корабли292
Макрон назвал условие ухода из Сирии94
На Украине подвели итоги потерь в Донбассе40
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение