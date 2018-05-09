Ещё
Киев назвал «Бессмертный полк» гибридной войной РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко назвал акцию «Бессмертный полк» частью гибридной войны России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко заподозрил, что акция "Бессмертный полк" может являться частью гибридной войны.
Акция "Бессмертный полк" в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2017 году акция "Бессмертный полк" собрала около 250 тысяч участников за рубежом. По данным МИД РФ, шествия прошли в более чем 60 государствах, среди которых страны СНГ, Сербия, Израиль, Греция, Болгария, а также США, Франция и Великобритания.
"Даже "Бессмертный полк" Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия — участие в гибридной войне, которую Москва ведет разными методами, и не только против Украины, но и против ЕС, против США и других стран", — заявил Порошенко во вторник в ходе акции "Первая минута мира" в рамках Дня памяти и примирения.
Он добавил, что понимает желание украинцев почтить память их дедов и прадедов, которые завоевали победу во Второй мировой войне.
"Но должен еще раз предостеречь наших соотечественников, которые не до конца разобрался во всех нюансах лукавой московской политики… Они думаю не о вас и о вашей гордости, вашей глубокой и благодарной сыновьей любви к вашим героическим предкам", — добавил президент
На Украине 8 мая отмечают в четвертый раз как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
2015 года Верховная рада Украины изменила официальное название Дня победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как "День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов", а теперь он носит название "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".
РИА Новости: последние новости
Иран намерен сохранить ядерную сделку с "пятеркой" без США Обама назвал решение Трампа выйти из СВПД ошибочным Киев победит в Донбассе не только военными средствами, заявил Порошенко
Комментарии1  Ещё 402 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Момент авиаудара по Сирии попал в сеть395
Трамп выдвинул предложение Ирану131
Иран отреагировал на решение Трампа171
Москва осталась без дешевых квартир8
Adidas убрала с сайта форму с символикой СССР3
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение