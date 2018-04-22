Макрон дал совет по общению с Путиным

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Макрон назвал Путина сильным президентом, добивающимся величия России 

ТАСС 1 час назад
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает главу российского государства Владимира Путина сильным лидером, стремящимся сделать свою страну великой, однако призывает государства Запада к осторожному подходу к Москве.
Об этом Макрон заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.
"Я думаю, что он очень сильный человек, он сильный президент, — приводит в воскресенье слова французского лидера телеканал в своем Twitter. — Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой".
"Он сильный и умный, но не будьте наивными", — добавил французский президент.
Макрон, несмотря на неоднократные заявления российских властей о невмешательстве в дела других государств, выступил с утверждением, что российское руководство настроено "на вмешательство в [западные] демократии".
"Поэтому я считаю, что мы никогда не должны быть слабыми с президентом Путиным. Если вы слабы, он использует это", — сказал Макрон.
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