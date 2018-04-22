Макрон дал совет по общению с Путиным

Макрон назвал Путина сильным президентом, добивающимся величия России

Об этом Макрон заявил в интервью американскому телеканалу Fox News

"Я думаю, что он очень сильный человек, он сильный президент, — приводит в воскресенье слова французского лидера телеканал в своем Twitter. — Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой".

"Он сильный и умный, но не будьте наивными", — добавил французский президент.

Макрон, несмотря на неоднократные заявления российских властей о невмешательстве в дела других государств, выступил с утверждением, что российское руководство настроено "на вмешательство в [западные] демократии".