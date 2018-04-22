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ДНР возбудят уголовное дело против офицеров НАТО
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ДНР готовится возбудить уголовное дело против офицеров НАТО в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ДНР идет сбор доказательств для возбуждения уголовного дела против представителей НАТО, заявил заместитель командующего оперативным командование республики Эдуард Басурин.
"В настоящее время мы ведем сбор обвинительных фактических материалов для рассмотрения следственными органами республики вопросов возбуждения уголовного дела по соучастию натовцев в военных преступлениях и направлении их в международные судебные инстанции вплоть до международного суда в Гааге", — сказал он.
Ранее в самопровозглашенных республиках неоднократно заявляли о присутствии в Донбассе офицеров НАТО. Так, на прошлой неделе в МГБ ЛНР заявили, что получили "поименный список с паспортными данными иностранной боевой группы НАТО". В ее состав входили граждане Норвегии, Канады, Латвии и Дании, они участвовали в подготовке диверсионных групп ВСУ.
В Гааге находится Международный уголовный суд, договор о его создании подписали и ратифицировали большинство стран НАТО. США и Россия отозвали свою подписи, а Украина подписала договор, но не ратифицировала.
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Комментарии21  Ещё 7 источников 
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