ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой

Инсценировкой и фальшивкой назвал предполагаемую химическую атаку 7 апреля в сирийской Думе корреспондент немецкого государственного телеканала ZDF в прямом эфире из Сирии . Ули Гак побывал в крупном лагере беженцев в Сирии и побеседовал там со многими людьми. По его словам, они уверенно рассказывают, что вся история с якобы имевшей место химатакой была инсценирована.

"Они рассказывают, что это место событий было командным пунктом исламистов, которые разложили там баллоны с хлором и ждали, в принципе, только того, чтобы это столь "интересное" для сирийских ВВС место подверглось бомбардировке. Так и произошло, и баллоны с хлором при этом взорвались, — рассказал Гак в прямом включении в программе heute ("Сегодня"). — Люди с убежденностью рассказывают, что в Думе было уже много подобных провокаций. Они также рассказывают, что в ходе одного из так называемых учений — как назвать это по-другому — людей подвергали воздействию хлора, это снимали и затем опубликовали это в качестве доказательства 7 апреля".

По словам Гака, он не знает, действительно ли так и было, и не дал бы руку на отсечение за каждую фразу, но, по его мнению, сирийцы рассказывали ему правду.

Между тем, на днях военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному удалось найти в городе Дума сирийского мальчика, которого вынудили участвовать в постановке якобы имевшей место 7 апреля химической атаки. 11-летний Хасан Диаб жив и здоров, а в ролике о фальсифицированной химатаке "Белых касок" он снимался за еду — финики, рис и печенье.

Отец мальчика Омарп говорит, что у Хасана не было никаких симптомов отравления, как и не было таких симптомов у соседей.

"Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда — не было никакого химического оружия. Я курил на улице и ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье и рис и всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал", — утверждает он.

Сотрудник сирийского госпиталя, дежуривший в день инсценировки, рассказал, как развивались события 7 апреля.