Порошенко отметил «ценность украинского паспорта» 

Цінність українського паспорта зросла на 20 позицій в індексі громадянств світу кампанії Henley&Partners



Експерти міжнародного рейтингу відзначили стрибок цінності українського громадянства за останній рік завдяки відкриттю кордонів ЄС для українців

#ЦінуймоУкраїнськийПаспорт pic.twitter.com/Oyo6Qn4zPG— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 апреля 2018 г.