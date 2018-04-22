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Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
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Порошенко отметил «ценность украинского паспорта» 

RT на русском 47 минут назад
Ценность украинского паспорта выросла после введения безвизового режима с Европейским союзом. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.
«Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира кампании Henley & Partners. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев», — написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что Украина оказалась в тройке стран с самым заметным ростом ценности гражданства.
В начале марта Порошенко заявил, что украинский паспорт является одним из самых лучших в мире.
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