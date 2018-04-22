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Саргсян прервал переговоры с главой оппозиции
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Саргсян прервал переговоры с главой оппозиции 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер Армении Серж Саргсян покинул переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном, передает корреспондент ТАСС с места встречи. Встреча проходила в гостинице Marriott Armenia на площади Республики — главной в Ереване.
"Политическая сила, получившая на выборах 7-8%, не имеет права говорить от имени народа", — заявил Саргсян. Он считает недопустимым разговор с ним в таком тоне.
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Премьер-министр Армении призвал к законности лидера оппозиции и покинул зал переговоров. "То, что вы предлагайте — шантаж. Вы не можете шантажировать государство", — отметил он и вышел из гостиницы "Мариот".
"Вы не представляете обстановку в республике", — в свою очередь заявил лидер оппозиции.
Пашинян на встрече утверждал, что будет разговаривать только об отставке Саргсяна.
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