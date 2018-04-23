Позиция главы МИД ФРГ по России возмутила его партию 

Среди руководителей Социал-демократической партии Германии растет недовольство антироссийской политикой главы немецкого МИДа Хайко Мааса, который входит в СДПГ, сообщают СМИ.
В Висбадене состоялся внеочередной съезд СДПГ, но самого Мааса на нем не было, так как министр принимал участие в саммите глав МИД G7 в Торонто, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt am Sonntag.
Недовольство его политикой в отношении России высказали, в частности, премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг, ее коллега из земли Нижняя Саксония Штефан Вайль и замглавы СДПГ Ральф Штегнер.
Маасу поставили в вину то, что Берлин не проявляет достаточного интереса к диалогу с Россией. Маас, по мнению однопартийцев, напрасно демонстрирует «глубокий скепсис» в отношении Москвы.
Президиум СДПГ намерен обсудить эту тему в мае на специальном заседании.
Также в партии недовольны высылкой российских дипломатов и реакцией Мааса на «дело Скрипаля» в целом, его отношением к ударам западных стран по Сирии (министр счел эти удары «необходимыми и соразмерными»).
Напомним, новым лидером Социал-демократической партии Германии вместо Мартина Шульца стала 47-летняя Андреа Налес. Она заявила, что Германии нужно поддерживать отношения и с США, и с Россией, но «сохранять реализм». По ее словам, «немцы хотят быть хорошими соседями» в том числе для России.