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Немцы хотят вернуть Россию в G8
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В Германии захотели вернуть Россию в G8 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Представители Свободной демократической партии (СвДП) и Левой партии Германии выступили за восстановление формата «Большой восьмерки» с участием России, а также за приглашение Москвы на саммит в Канаде в начале июня, сообщает dpa.
По словам главы фракции Левой партии в германском Бундестаге Сары Вагенкнехт, «большая семерка» должна снова стать «большой восьмеркой», «потому что мир в Европе и на Ближнем Востоке возможен только с участием России», передает ТАСС.
«Если Запад действительно намерен вновь вступить с Россией в конструктивный диалог, это подходящий случай», — заявила Вагенкнехт.
По мнению замглавы парламентской фракции СвДП Александера графа Ламбсдорфа, отвечающего в партии за внешнеполитические вопросы, сейчас имеет смысл стабилизировать и «лучше структурировать» диалог с Россией.
«G7+1 может стать подходящим форматом», — считает политик.
Напомним, в Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по возвращению к формату G8. Более того, глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что «Большая семерка» не влияет на международную политику.
Лавров также отмечал, что западные партнеры «уже уговаривают себя, что нужно Россию в „восьмерку“ возвращать», но Москва «никаких инициатив по этому поводу не предпринимает и не будет предпринимать».
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